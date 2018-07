Holzkirchen (AFP) Im bayerischen Nahverkehr hat offenbar ein Marder einen Zug gestoppt. Am frühen Dienstagmorgen musste der privat betriebene Meridian-Zug auf der Fahrt nach München kurz hinter dem Bahnhof Prien stehen bleiben, wie die Bayerische Oberlandbahn in Holzkirchen mitteilte. Wahrscheinlich habe ein Marder auf einem Ausleger der Oberleitung gesessen und so die Störung ausgelöst.

