London (AFP) Ein längst ausgestorbener Fisch aus einer Zeit, als die Erde noch ein einziger Kontinent war, konnte womöglich schon farbig sehen. Forscher fanden in einem mehr als 300 Millionen Jahre alten Fossil eines Acanthodes bridgei Rückstände von Stäbchen- und Zapfenzellen, die auch im Menschenauge für das Farbsehen verantwortlich sind. Es sei das erste Mal, dass so alte Überbleibsel einer Netzhaut entdeckt worden seien, sagte Gengo Tanaka von der japanischen Kumamoto-Universität am Dienstag.

