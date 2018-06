Neu Delhi (AFP) Das Video eines Säureangriffs auf eine Frau in Neu Delhi hat ein Schlaglicht auf die in Indien weit verbreitete Gewalt gegen Frauen geworfen. Wie die indische Nachrichtenagentur PTI berichtete, zeigt der Film, wie zwei Männer am Dienstagmorgen einer Frau in einem belebten Stadtteil der indischen Hauptstadt Säure ins Gesicht schütten. Die 30-jährige Ärztin war demnach auf dem Weg zur Arbeit in einem nahegelegenen Krankenhaus. Das unscharfe Video einer Überwachungskamera zeigt, wie die beiden mit Kapuzenpullovern vermummten Männer sich auf einem Motorrad der Ärztin nähern und sie angreifen.

