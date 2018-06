Rom (AFP) Aus Ärger über ein Blitzlichtgewitter im Saal hat der weltberühmte Dirigent und Pianist Daniel Barenboim am Montagabend sein Klavierkonzert in der Mailänder Scala unterbrochen. Als er gerade die erste Töne der Sonate D845 von Franz Schubert spielte, flackerten wiederholt Blitzlichter im abgedunkelten Saal des renommierten italienischen Opernhauses auf, wie die Nachrichtenagentur AGI berichtete. Daraufhin erhob sich der Musiker, bewegte sich in Richtung der fotografierenden Zuschauerin und las ihr die Leviten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.