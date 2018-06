Tokio (AFP) Tausende Japaner haben ihrem Kaiser Akihito zum 81. Geburtstag die Ehre erwiesen. Der betagte Monarch winkte seinen Untertanen von einem Balkon im kaiserlichen Palast in Tokio zu, an seiner Seite waren neben Kaiserin Michiko Kronprinzessin Masako und ihr Mann Naruhito sowie weitere Familienmitglieder. Rund 23.000 Menschen kamen nach Angaben des Palastes, viele schwenkten kleine Landesfahnen und stimmten Hochrufe auf ihren Kaiser an.

