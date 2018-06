Moskau (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Annäherung der Ukraine an die Nato als "vollkommen kontraproduktiv" kritisiert. Die Entscheidung des Parlaments in Kiew, den Blockfreien-Status des Landes aufzuheben, trage dazu bei, "das Klima der Konfrontation weiter anzuheizen", sagte Lawrow am Dienstag in Staatsfernsehen. Es sei eine "Illusion", dass mit einem solchen Gesetz die "tiefe interne Krise" der Ukraine beigelegt werden könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.