Moskau (AFP) Russland hat eine neue Trägerrakete von Typ Angara-A5 erfolgreich getestet. Die Rakete startete am Dienstag um 6.57 Uhr (MEZ) im nordrussischen Plesetsk, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Präsident Wladimir Putin beobachtete den Test demnach per Videoschaltung. Die Angara ist die erste Rakete, die nach dem Ende der Sowjetunion vollständig in Russland gebaut wurde. Der neue Raketentyp soll langfristig auch in der bemannten Raumfahrt eingesetzt werden.

