Stuttgart (SID) - Der zweimalige Barren-Europameister Marcel Nguyen hat seinen Vertrag beim deutschen Mannschaftsmeister MTV Stuttgart aufgelöst. Wie das Management des Olympiazweiten am Dienstag bekannt gab, wird der 27-Jährige nach überstandenem Kreuzbandriss wieder für seinen Heimatverein TSV Unterhaching an die Geräte gehen. In der Bundesliga turnt Nguyen künftig für die KTV Straubenhardt.

"Ich habe nach einer Lösung für mich gesucht, bei der ich alle Dinge für mich optimal zusammenführen kann", sagte Nguyen, der parallel zu seinem Reha-Programm ein BWL-Studium in München aufgenommen hat. Die Knieverletzung hatte der Halb-Vietnamese im September erlitten, Nguyen hofft auf ein Comeback bei den Weltmeisterschaften im Oktober 2015 in Glasgow.

Sporadisch wird Nguyen auch noch mit seinem langjährigen Stuttgarter Trainer Valeri Belenki zusammenarbeiten. "Marcel wird in den Semesterferien in Stuttgart trainieren und deshalb auch seine Wohnung dort behalten", sagte Nguyens Manager Jens Zimmermann dem SID.

SID af ab