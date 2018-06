Genf (AFP) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat von der Führung in Damaskus grünes Licht für die Lieferung lebenswichtiger Medikamente in mehrere von den Rebellen kontrollierten Gebieten in Aleppo und nahe der Hauptstadt erhalten. "Wir haben alle schriftlichen Zusagen und sind bereit", sagte die Syrien-Beauftragte der WHO, Elizabeth Hoff, am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

