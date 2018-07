Beirut (AFP) Bei den internationalen Luftangriffen in Syrien sind laut Aktivisten seit Ende September mehr als 1100 Dschihadisten getötet worden. Seit Beginn der US-geführten Angriffe am 23. September habe es mindestens 1171 Tote gegeben, darunter 1046 Kämpfer des Islamischen Staats (IS), 72 Kämpfer der Al-Nusra-Front und 52 Zivilisten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Die oppositionsnahe Organisation bezieht ihre Informationen aus einem Netz von Aktivisten und Ärzten vor Ort.

