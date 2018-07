Mombasa (AFP) Internationale Fahnder haben in Tansania den mutmaßlichen Kopf eines Elfenbein-Schmugglerrings festgenommen. Feisal Mohamed Ali, ein Geschäftsmann aus der kenianischen Hafenstadt Mombasa und mutmaßlicher Kopf einer Schmugglerbande, sei am Montagabend von Fahndern der internationalen Polizeibehörde Interpol in der tansanischen Hauptstadt Daressalam gefasst worden, teilte die kenianische Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

