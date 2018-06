Tunis (AFP) Nach seiner Wahlniederlage hat der scheidende tunesische Präsident Moncef Marzouki die Gründung einer oppositionellen Volksbewegung angekündigt. Marzouki rief am Dienstag vom Balkon seiner Wahlkampfzentrale in Tunis seinen Anhängern zu, die Gründung dieser Bürgerbewegung ziele darauf ab, "die Rückkehr der Diktatur zu verhindern, denn es gibt unter diesen Leuten leider Extremisten, die Tunesien in die Vergangenheit zurückversetzen wollen, und das stellt eine Gefahr für die Stabilität des Landes dar".

