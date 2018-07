San Francisco (AFP) Das selbstfahrende Auto des US-Internetkonzerns Google soll nächstes Jahr auf öffentlichen Straßen unterwegs sein. "Wir verbringen die Ferien damit, auf unserer Teststrecke herum zu fahren, und hoffen, dass wir euch im neuen Jahr auf den Straßen von Nord-Kalifornien sehen", schrieben die zuständigen Google-Mitarbeiter am Montag (Ortszeit) in einem Firmen-Blog. Nach Versuchen mit unterschiedlichen Wagen seien die Erkenntnisse zusammengeflossen in ein "voll funktionsfähiges Auto - unseren ersten vollständigen Prototypen für komplett selbstständiges Fahren".

