Washington (AFP) Der Sondergesandte der US-Regierung für die seit Jahren angestrebte Schließung des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo hat seinen Rücktritt erklärt. US-Außenminister John Kerry sagte am Montag in Washington, der Sondergesandte Cliff Sloan gebe den Posten wie geplant nach 18 Monaten auf. Der Guantanamo-Beauftragte habe großen Anteil daran, dass in dieser Zeit 34 Insassen des Gefangenenlagers entlassen worden seien.

