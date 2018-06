Los Angeles (AFP) Ungeachtet anonymer Anschlagsdrohungen wollen mehrere unabhängige US-Kinos die Politsatire "The Interview" wie geplant am ersten Weihnachtsfeiertag zeigen. Als erste kündigten zwei Kinos in den Bundesstaaten Texas und Georgia am Dienstag in sozialen Onlinenetzwerken an, den Streifen ins Programm zu nehmen. Das Filmunternehmen Sony genehmigte einen begrenzten Start des Films in den US-Kinos. US-Präsident Barack Obama begrüßte die Entwicklung.

