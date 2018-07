Sydney (AFP) Mehr als eine Woche nach der dramatischen Geiselnahme in Sydney haben Anti-Terror-Ermittler in der australischen Metropole zwei Männer festgenommen. Die Festnahmen seien Teil einer anhaltenden Einsatzes, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit, ohne weitere Details zu nennen.

