Düsseldorf (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat sich trotz der Finanzkrise in Russland für eine Fortsetzung der EU-Sanktionen gegen Moskau ausgesprochen. "Natürlich machen wir uns wegen der Entwicklung in Russland Sorgen", sagte Schäuble der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Mittwoch. Es liege aber an Russland selbst, eine Staatspleite zu verhindern. Die Annexion der Krim sowie die permanente Verletzung des Waffenstillstands in der Ukraine durch Russland könne nicht ohne Gegenreaktion bleiben, sagte Schäuble weiter und forderte, Moskau müsse zur Kooperation mit dem Westen zurück finden.

