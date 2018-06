London (AFP) Britische Zeitungen haben am Mittwoch einen genau 100 Jahre alten Brief eines Offiziers veröffentlicht, in dem er über eine spontane Waffenruhe mit seinen deutschen Gegnern zu Weihnachten berichtet. "Ich glaube, ich habe heute einen der außergewöhnlichsten Anblicke gehabt, den man sich vorstellen kann", heißt es in dem Brief des jungen Briten Alfred Dougan Chater, den dieser am ersten Weihnachtstag begonnen und zwei Tage später beendet hatte.

