Washington (dpa) - Die umstrittene Nordkorea-Satire "The Interview" von Sony Pictures ist auch im Internet zu sehen. Ungeachtet von nordkoreanischen Terrordrohungen stellte Sony Pictures den Film auf YouTube und Google Play sowie andere Netzwerke, berichten der TV-Sender ABC und andere US-Medien. Wer den Film sehen möchte, müsse dafür bezahlen. Morgen läuft der Film auch in gut 200 US-Kinos an. Auslöser des Wirbels um den Film war ein Hacker-Angriff auf Sony Pictures, für den die USA das kommunistische Nordkorea verantwortlich machen. Sony Pictures hatte den Kinostart zuerst abgesagt.

