Gauhati (AFP) Bei einer Serie koordinierter Angriffe haben Aufständische im indischen Bundesstaat Assam mindestens 56 Menschen getötet. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch griffen Bewaffnete des Volksstammes der Bodo am Vorabend mehrere Dörfer des im Nordosten gelegenen Unruhestaats an, zwangen die Bewohner aus ihren Häusern und erschossen sie. Unter den Opfern seien auch mehrere Kinder, berichteten Augenzeugen. Laut Polizei wurden 80 Menschen verletzt, 20 von ihnen seien in lebensbedrohlichem Zustand.

