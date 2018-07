Kiew (dpa) - Zum ersten Mal seit drei Monaten will die Ukraine- Kontaktgruppe heute in der weißrussischen Hauptstadt Minsk zu Friedensgesprächen zusammenkommen. Unter Vermittlung der OSZE wollen die Konfliktparteien über einen Ausweg aus dem blutigen Konflikt in der Region Donbass sprechen. Im September war eine Waffenruhe vereinbart worden, die inzwischen brüchig ist. Themen des neuen Treffens sind neben der Feuerpause auch der Abzug von schwerer Militärtechnik und der Austausch aller Gefangenen.

