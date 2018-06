Islamabad (AFP) Gut eine Woche nach dem Taliban-Massaker an einer Schule in Pakistan haben die maßgeblichen politischen Führer des Landes die Einrichtung von Militärtribunalen für Fälle beschlossen, die als "terroristisch" eingestuft werden. Darauf hätten sich die Führer der politischen Parteien nach fast elfstündigen Gesprächen geeinigt, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Ein weiterer Regierungsvertreter sowie ein Politiker, die an dem Treffen teilgenommen hatten, bestätigten den Beschluss. Die Politiker hatten sich zu Beratungen über einen nationalen Aktionsplan im Kampf gegen den Terrorismus getroffen.

