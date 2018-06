Graben (dpa) - Nach mehr als einer Woche geht der bisher längste Streik beim Online-Versandhändler Amazon Deutschland zu Ende. Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter an den Standorten Graben, Leipzig, Bad Hersfeld und Rheinberg aufgefordert, auch an Heiligabend die Arbeit niederzulegen. Der Ausstand soll um 15.00 Uhr enden. Nach Unternehmensangaben arbeiten in den insgesamt neun deutschen Amazon-Logistikzentren in der Vorweihnachtszeit rund 20 000 Menschen. Rund ein Zehntel der Belegschaft beteiligt sich an dem Streik.

