Montréal (SID) - Wenn es um Männer geht, mag es Kanadas Tennisprinzessin Eugenie Bouchard gerne altmodisch. Das verriet die 20-Jährige im Gespräch mit dem Hochglanzmagazin Hello! auf die Frage nach ihrem ganz persönlichen "Mr. Right". Dieser müsse "ein Gentleman" sein, "jemand, der altmodisch ist. Ich finde es wichtig, die kleinen Dinge zu tun, wie beispielsweise jemandem die Tür aufhalten."

Zurzeit ist allerdings kein geeigneter Kandidat in Sicht, und daran wird sich laut Bouchard in absehbarer Zeit wohl auch kaum etwas ändern. "Ich bin jede Woche in einer anderen Stadt. Es ist also sehr schwer", sagte sie: "Ich bin eine Tennisspielerin, daher brauche ich meine Stunden, um das zu tun, was ich tun muss. Ich bin es gewohnt, die Jungs zu ignorieren."