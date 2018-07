Washington (AFP) Erneut ist in den USA ein schwarzer Teenager durch Polizeischüsse getötet worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben, die am Mittwoch von US-Medien zitiert wurden, in der Stadt Berkeley, nahe Ferguson im US-Bundesstaat Missouri, wo Anfang August der unbewaffnete 18-jährige Schwarze Michael Brown von einem weißen Polizisten erschossen worden war. Den Berichten zufolge gab es an einer Tankstelle eine Schießerei. Ein Polizist habe auf den Teenager, der eine Schusswaffe bei sich gehabt habe, geschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.