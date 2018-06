Minsk (AFP) Nach fast vier Monaten Unterbrechung haben die ukrainische Regierung und die prorussischen Separatisten ihre Friedensgespräche wiederaufgenommen. Die Verhandlungsdelegationen trafen sich am Mittwoch in Minsk in der früheren Residenz des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, wie der Sprecher des Minsker Außenministeriums, Dmitri Mirontschik, mitteilte. Am Abend erklärte der Rebellenführer Denis Puschilin, die mehr als fünfstündigen Gespräche seien ergebnislos beendet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.