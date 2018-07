Washington (AFP) Der frühere US-Präsident George Bush ist kurz vor Weihnachten ins Krankenhaus gebracht worden. Der 90-Jährige habe am Abend unter Atemnot gelitten und sei vorsichtshalber in das Hospital der Methodisten nach Houston (Texas) gebracht worden, sagte ein Sprecher der Familie am Dienstag. Nach seinen Angaben wird Bush zunächst zur Beobachtung dort bleiben.

