Los Angeles (AFP) Der Unterhaltungskonzern Sony macht die Nordkorea-Politsatire "The Interview" nun auch im Internet zugänglich. Der Film "The Interview" war am Mittwoch seit 19.00 Uhr in den USA gegen Gebühr unter anderem auf der Onlineplattform YouTube abrufbar. Auch bei Google Play und Xbox Video von Microsoft war der Film im Angebot, der zudem auf der eigens eingerichteten Website www.seetheinterview.com für 5,99 Dollar geliehen oder 14,99 Dollar gekauft werden konnte.

