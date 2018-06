Hongkong (AFP) Nach gewaltsamen Zusammenstößen am Rande einer Kundgebung hat die Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong am Donnerstag mindestens zwölf Demokratieaktivisten festgenommen. Es handle sich um zehn Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 13 und 43 Jahren, teilte die Polizei mit. Den Protest hunderter Menschen lösten Beamte unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken auf. Zur Begründung der Festnahmen hieß es unter anderem, die Protestierenden hätten Beamte angegriffen und sich ordnungswidrig verhalten. "Sie haben für Chaos gesorgt und Straßen blockiert", erklärte die Polizei.

