Köln (SID) - Der französische Handballer Nikola Karabatic hätte sich bei der Wahl des Weltfußballers für Weltmeister-Torwart Manuel Neuer entschieden. "Ich würde ja gern Lionel Messi sagen, weil ich im selben Verein spiele, aber das wäre dann wohl nicht sehr objektiv", sagte der Star des FC Barcelona dem Pressedienst des Fußball-Weltverbandes FIFA: "Mit dem Herzen würde ich Messi wählen, mit dem Verstand aber Neuer."

Der Name des Weltfußballers 2014 wird bei der Proklamation am 12. Januar 2015 in Zürich verkündet. Zur Wahl standen Neuer, Argentiniens Superstar Messi und der letztjährige Sieger Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid).