Guwahati (AFP) Nach einer Serie koordinierter Angriffe mit mindestens 69 Toten sind im nordostindischen Bundesstaat Assam tausende Menschen aus ihren betroffenen Heimatdörfern geflohen. Mehr als 2000 Flüchtlinge hätten in Notlagern Unterschlupf gesucht, sagte ein Mitarbeiter der Sozialbehörden am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Menschen in der Region seien angesichts der jüngsten Gewalt "verängstigt und beunruhigt".

