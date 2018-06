Banda Aceh (AFP) In der indonesischen Provinz Aceh haben am Donnerstag die Gedenkfeiern zum zehnten Jahrestag der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean begonnen. In der Provinzhauptstadt Banda Aceh versammelten sich rund 7000 muslimische Geistliche, Überlebende und Rettungskräfte in der Großen Moschee Baiturrahman, die als eines der wenigen Gebäude dem Seebeben der Stärke 9,3 standgehalten hatte.

