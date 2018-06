Amman (AFP) Die jordanische Regierung hat sich entschlossen gezeigt, den von der Islamistengruppe Islamischer Staat (IS) gefangen genommenen Piloten zu befreien. Die Regierung bemühe sich mit mehreren Krisenstäben um die Befreiung des 26-jährigen Jordaniers Maas Kassasbeh, berichtete die Regierungszeitung "Al-Rai" am Donnerstag. Der Vater des Piloten, Safi Jussef Kassasbeh, bat den IS um "Gnade" für seinen Sohn. "Wir gehen davon aus, dass Maas ein Gast in den Händen von Brüdern ist", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.