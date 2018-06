Osnabrück (dpa) - Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hat zur Hilfe für Flüchtlinge und andere Menschen in Not aufgerufen.

"Die Größe des Abendlandes lag nie in der Abschottung der Fremden und Suchenden, sondern in der Offenheit für die Begegnung mit anderen und mit verschiedenen Kulturen", sagte der katholische Bischof laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript in seiner Weihnachtspredigt.

So wie Gott durch die Geburt Jesu Christi Mensch geworden sei, geschehe Menschwerdung heute da, wo Fremde aus dem Ausland wie auch Andersartige in unserer Gesellschaft nicht als Bedrohung oder Beeinträchtigung angesehen würden, sondern als Bereicherung.