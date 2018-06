Rom (dpa) - Die heftige Kritik des Papstes an der Kurie spielt an Weihnachten kaum eine Rolle. Das Oberhaupt der Katholiken wendet sich stattdessen in seiner traditionellen Weihnachtsbotschaft den vielen politischen Krisen des Jahres 2014 zu.

Weihnachtsansprache des Papstes (italienisch)