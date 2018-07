Rom (dpa) - Der Segen "Urbi et Orbi" gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Die lateinische Formel bedeutet "der Stadt (Rom) und dem Erdkreis".

Den feierlichen Segen erteilt der Papst als Bischof von Rom und als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Gespendet wird er zu besonderen Anlässen von der Loggia der Peterskirche in Rom: am ersten Weihnachtstag, am Ostersonntag und nach der Wahl eines Papstes.

In der lateinischen Formel spiegelt sich laut katholischer Kirche das Weltbild der römischen Antike wider: Rom als Inbegriff der Stadt und Mittelpunkt des Erdkreises.

Katholische Kirche zu "Urbi et Orbi"

Erläuterungen auf kath.de