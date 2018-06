Stockholm (dpa) - Die schwedische Prinzessin Madeleine will mit ihrer Familie bald von New York nach Europa zurückkehren. Das sagte die Schwester von Kronprinzessin Victoria dem schwedischen Fernsehsender SVT. "Dort sind unsere Familien", sagte Madeleine. Einzelheiten nannte sie nicht. Prinzessin Madeleine und ihr Mann, der Banker Christopher O'Neill, leben seit 2011 in New York. Dort hatte die jüngste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia im Februar Prinzessin Leonore zur Welt gebracht. Madeleine ist erneut schwanger.

