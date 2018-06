New York (dpa) - Im Internet sind wieder Demoversionen von möglichen Liedern des neuen Madonna-Albums aufgetaucht. 14 Songs könnten neu illegal heruntergeladen werden, berichtet das US-Branchenmagazin "Billboard". Darunter sei auch eine Zusammenarbeit mit Pharrell Williams. Schon vergangene Woche waren einige Lieder durchgesickert. Madonna beschwerte sich auf ihren Kanälen in sozialen Netzwerken darüber. "Rebel Heart" soll am 10. März 2015 erscheinen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.