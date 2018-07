Riad (AFP) Zwei saudiarabische Frauenrechtlerinnen sind nach Angaben von Aktivisten an ein Sondertribunal für "Terrorismus" überwiesen worden. Die Entscheidung fiel bei einer Anhörung vor Gericht in Al-Ahsa in der Östlichen Provinz, wie Aktivisten am Donnerstag mitteilten. Ludschain Hathlul sitzt seit dem 1. Dezember in Haft, nachdem sie versucht hatte, mit dem Auto aus den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten nach Saudi-Arabien zu fahren. Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem Frauen das Autofahren verboten ist.

