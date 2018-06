Riad (AFP) In Saudi-Arabien ist erneut ein pakistanischer Staatsbürger wegen Drogenschmuggels hingerichtet worden. Der Pakistaner sei am Donnerstag in der Ostprovinz des Königreichs enthauptet worden, weil er eine große Menge Heroin geschmuggelt habe, teilte das Innenministerium in Riad mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.