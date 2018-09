Beirut (AFP) Bei Kämpfen im Nordosten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 30 Dschihadisten der Gruppe Islamischer Staat (IS) getötet worden. Die IS-Kämpfer lieferten sich in Kassiab in der Provinz Hassake Gefechte mit Milizionären der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mitteilte. Demnach eroberten die kurdischen Kämpfer die Ortschaft aus der Gewalt des IS zurück, die dieser zwei Tage zuvor eingenommen hatte. Auf Seiten der Kurden wurden laut der Beobachtungsstelle drei Kämpfer getötet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.