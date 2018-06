Mogadischu (AFP) In Mogadischu hat die radikalislamische Shebab-Miliz den Sitz der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (Amisom) angegriffen. Das gesamte Personal von Amisom und der UNO sei jedoch in Sicherheit, erklärte die AU-Mission am Donnerstag in der somalischen Hauptstadt. Weitere Details über die Lage vor Ort gab Amisom zunächst nicht bekannt. Dagegen erklärte ein Sprecher der Shebab, die sich zu dem Überfall bekannten, mehrere AU-Soldaten seien getötet worden. Der Sprecher Abdulaziz Abu Musab erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die Kämpfer seien im Inneren des Amisom-Hauptquartiers.

