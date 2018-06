Berkeley (AFP) Die Polizei im US-Bundesstaat Missouri hat mehrere Menschen festgenommen, die nach der neuerlichen Tötung eines schwarzen Teenagers durch die Polizei an einer Protestaktion teilgenommen hatten. Die Demonstranten hätten am Heiligen Abend einen viel befahrenen Straßenabschnitt in der Stadt Berkeley blockiert, berichteten örtliche Medien am Donnerstag. Rund 75 Menschen hätten an der Protestaktion teilgenommen. Die Medien bezifferten die Zahl der Festgenommenen auf sechs bis acht.

