Vatikanstadt (AFP) Anlässlich seines traditionellen Weihnachtssegens "Urbi et orbi" hat Papst Franziskus ein Ende "brutaler Verfolgung" von religiösen und ethnischen Minderheiten in der Welt gefordert. Auf dem Petersplatz im Vatikan rief das Oberhaupt der katholischen Kirche am Donnerstag unter anderem die Konflikte in Syrien, dem Irak, in Nigeria, Pakistan und im Nahen Osten in Erinnerung. Der 78-jährige gebürtige Argentinier verurteilte insbesondere Massaker, Geiselnahmen und Gewalt an Minderjährigen sowie den Handel mit Kindern. "An diesem Weihnachten gibt es wahrlich so viele Tränen", sagte Franziskus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.