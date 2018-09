Kairo (AFP) Die ägyptische Polizei hat bei einem Schusswechsel nahe der Hauptstadt Kairo zwei Mitglieder der Islamistengruppe Ansar Beit al-Makdis getötet. Einer der beiden Islamisten, die an einem Kontrollpunkt östlich von Kairo erschossen worden seien, sei für die Operationen der Gruppe in der Hauptstadtregion verantwortlich, erklärte das Innenministerium. Das Auto der Männer sei den Polizisten an dem Kontrollpunkt aufgefallen. Die Insassen hätten das Feuer eröffnet, um zu flüchten. Bei dem Schusswechsel seien drei Polizisten und zwei Zivilisten verletzt worden.

