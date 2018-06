Logar (AFP) Kurz vor dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes in Afghanistan hat die Nato laut örtlichen Angaben bei einem Luftangriff fünf Zivilisten getötet. Sechs weitere Menschen seien bei dem Angriff am Freitag im Bezirk Baraki Barak in der Provinz Logar verletzt worden, sagte Bezirksgouverneur Mohammed Amin der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurde bei dem Einsatz ein Wohnhaus in dem Dorf Aab Dschosch zerstört. Die Nato-Truppe Isaf äußerte sich zunächst nicht zu den Angaben.

