Dallas (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki mag im Moment noch nicht bis zur Europameisterschaft 2015 und an ein mögliches Comeback in der deutschen Nationalmannschaft denken. "Also, was ich mitbekommen habe, ist, dass Chris Fleming der Bundestrainer ist, und alles andere ist nicht wirklich in meinem Blickfeld", sagte der 36-Jährige spox.com. Deutschland ist Co-Gastgeber der Endrunde.

Eine Entscheidung über Nowitzkis Teilnahme scheint zeitnah nicht zu fallen. "Was den DBB und die EM 2015 angeht, da können wir uns im Sommer zusammensetzen", sagte der 141-malige Nationalspieler.

Ein dickes Lob hatte Nowitzki für seinen NBA-Gefährten und möglichen Mitspieler Dennis Schröder parat: "Dennis kann zum Starter werden, auf jeden Fall. Er ist erst 21 Jahre alt und hat sich in seinem ersten Jahr in der NBA schon wahnsinnig verbessert", sagte der Finalrunden-MVP und Meister von 2011: "Er hat in der Summer League und der Nationalmannschaft gespielt, und ich glaube, das hat ihn noch einmal einen Schritt nach vorn gebracht." Im direkten Duell hatten Nowitzki und die Dallas Mavericks kurz vor Weihnachten gegen Schröder und die Atlanta Hawks verloren, Schröder war Topscorer der Partie.

Die EM 2015 findet vom 5. bis 20. September in Deutschland, Frankreich, Kroatien und Lettland statt. Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrundengruppe B in Berlin gegen Spanien, Serbien, Italien, Island und die Türkei.