Banda Aceh (AFP) Mit zahlreichen Zeremonien ist zehn Jahre nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean am Freitag in den betroffenen Ländern der mehr als 220.000 Todesopfer der Katastrophe gedacht worden. In der indonesischen Provinz Aceh, wo die Flutwelle besonders hoch war, fand die Gedenkfeier in einem großen Park der Hauptstadt Banda Aceh statt. Zur Eröffnung erklang die Nationalhymne. Vizepräsident Jusuf Kalla erinnerte in einer Ansprache an die Opfer des Tsunamis und lobte zugleich die Wiederaufbauarbeit nach der Katastrophe.

