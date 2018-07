Berlin (AFP) Der israelische Botschafter in Deutschland, Yakov Hadas-Handelsman, hat vor einer Bedrohung der Demokratie durch Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gewarnt. Mit Blick auf antisemitische Demonstrationen in Deutschland während des vergangenen Sommers, aber auch angesichts der jüngsten Pegida-Proteste ("Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes") sagte Hadas-Handelsman der Nachrichtenagentur AFP: "Dass es überhaupt Antisemitismus im 21. Jahrhundert gibt, ist eine Schande. Dass er in Europa auftritt, ist eine noch größere Schande und am schlimmsten ist es selbstverständlich, wenn es in Deutschland passiert."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.