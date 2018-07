Görlitz (AFP) In der sächsischen Grenzstadt Görlitz kam es am Ersten Weihnachtsfeiertag zu einer kuriosen Brand-Verkettung. Zunächst brannte in einer Wohnung der Küchen-Elektroherd, den die Wohnungsinhaberin offensichtlich selbst fehlerhaft angeklemmt hatte, wie die Görlitzer Polizei am Freitag berichtete. Als die Frau dann den Brand mit einer Decke löschen wollte, fing auch die Decke Feuer. Die Frau warf die Decke deshalb aus dem Fenster, wo sie vom Wind ergriffen und auf den Balkon einer Mitbewohnerin geweht wurde. Dort traf sie einen geschmückten Weihnachtsbaum, der dann auch abbrannte.

